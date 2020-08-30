«إيتيدا» تدعو طلبة الجامعة وحديثى التخرج التسجيل فى برنامج بناء قدرات الإبداع

دعا مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال «تيك» بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» طلبة الجامعات وحديثى التخرج إلى التقدم للاشتراك في برنامج InnovEgypt الخاص ببناء قدرات طلاب الجامعات فى مجال الإبداع وريادة الأعمال، حيث سجل للاستفادة من البرنامج حتى الآن 10 آلاف من طلبة الجامعات وحديثى التخرج من مختلف المحافظات.

واستجابة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتى تستلزم الحد من التجمعات، قام المركز بتصميم نسخة خاصة للبرنامج هذا العام تحت اسم InnovEgypt Online حيث يتم تقديمه عبر الإنترنت بالكامل، وتم البدء فى تدريب المشتركين على دفعات من شهر يونيو الماضى وحتى نهاية شهر أكتوبر القادم.

ويعمل البرنامج الذى تم تصميمه خصيصا لدعم وتوجيه الطلاب والخريجين على وضع خطواتهم الأولى فى مجال الإبداع، وريادة الأعمال بالإضافة إلى تقديم المعرفة الأساسية المطلوبة لإلهام المشاركين وتحفيزهم للتفكير كرواد أعمال وتعليمهم كيفية توليد أفكار مبتكرة باستخدام التفكير التصميمى كأسلوب فعال ومبتكر لحل المشكلات.

ويستهدف البرنامج خريجى عام 2015 أو ما بعدها، وكذلك طلبة الجامعات فى التخصصات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذين أنهوا بنجاح السنة الدراسية الثانية أو الثالثة أو الرابعة من كليات الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية العلوم (تخصصات حاسب وذكاء اصطناعي)، وكلية اقتصاد وعلوم سياسية (قسم حاسب آلي)، والمعاهد الهندسية وكلية التجارة، وكلية فنون تطبيقية، وكلية التربية النوعية (قسم حاسب آلي)، وكلية التعليم الصناعى.

وبنهاية البرنامج الذى يتم تقديمه بالمجان، يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، كما يتيح فرصة للاشتراك فى مسابقة Ideathon والحصول على جوائز مالية تبلغ قيمتها 360,000 جنيه مصرى.

ويتكون البرنامج من ثلاث وحدات رئيسية وهى إدارة الإبداع والتكنولوجيا حول أساسيات إدارة الإبداع والتكنولوجيا، ومعسكر الفكر الإبداعى حيث يتعلم الطلاب خلاله كيفية استخدام تقنيات مختلفة لتوليد أفكار أعمال إبداعية بناء على التحديات الواقعية، وريادة الأعمال والتى تغطى المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال وتعطى تدريبا مفصلا على الأدوات الأساسية التى يطلبها رواد الأعمال المحتملين لبدء أعمالهم الجديدة.