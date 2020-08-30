محافظ المنيا: سنزيل على الفور أي مخالفة بناء بعد انتهاء مهلة التقدم بطلبات التصالح

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يتم التعامل بحزم مع مخالفات البناء والتعديات كافة بالمحافظة؛ لفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أنه سيُزال على الفور أي مخالفة بالبناء فور انتهاء مهلة التقدم بطلبات التصالح في المخالفات في 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أن عدد حالات التعدي بالبناء في المنيا، تبلغ 110 آلاف مخالفة.

ولفت إلى أنه تقدم للتصالح في المخالفات 45 ألف حالة، مشيرًا إلى أن أي مخالفات جديدة سيتم إحالتها للنيابة العسكرية بعد إزالتها.

وأشار إلى تحرير 1116 محضرًا بشأن المخالفات والتعديات بالمنيا في النيابة العسكرية، متعهدًا بإنجاز هذا الملف وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

وناشد خلال الافتتاح المحافظين ومديري الأمن بالتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية، قائلًا: «بقول للمحافظين ومديري الأمن لو مش قادرين قولوا إحنا مش قادرين والسلام عليكم، وأنا هحترم رغبتكم».