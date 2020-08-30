 السيسي: «شينزو آبي» له إسهامات عظيمة في تعزيز علاقات التعاون بين مصر واليابان - بوابة الشروق
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السيسي: «شينزو آبي» له إسهامات عظيمة في تعزيز علاقات التعاون بين مصر واليابان

أ ش أ
نشر في: الأحد 30 أغسطس 2020 - 1:28 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أغسطس 2020 - 1:28 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي يعد رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير، وصديقاً وشريكاً داعماً لمصر له إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان.

وأشار السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي - "فائق الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء اليابان شينزو آبي، الذي أتمني له الشفاء العاجل. رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير، وصديقاً وشريكاً داعماً لمصر له إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان".

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