«فور بى» تستهدف ضخ 150 مليون جنيه فى العين السخنة

تعتزم شركة فور بى لوجستيك استثمار 150 مليون جنيه خلال العامين القادمين لاستغلال جميع مساحات المستودع الجمركى التى تديره الشركة قرب ميناء العين السخنة على مساحة 60 ألف متر، تبعا لتصريحات الدكتور سامح عادل رئيس مجلس إدارة الشركة.

قال عادل لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة تستغل 20 ألف متر حاليا من المستودع الجمركى بمنطقة العين السخنة تستهدف استغلال جميع المساحة خلال العامين المقبلين.

وأضاف أنه يتم استغلال المستودع فى تخزين البضائع الصادر والوارد.

وكذلك تخزين الحاويات الفارغة التابعة للخطوط الملاحية.

وذكر أن الشركة نجحت فى التعاقد مع 5 خطوط ملاحية بهدف تخزين الحاويات الفارغة والبضائع.

ويساهم المستودع الجمركى فى تخفيض التكدس بداخل الموانئ البحرية علاوة على انخفاض رسوم التخزين بنحو 60 % مقارنة بالموانئ التى يتم تحصيل الرسوم بها بالدولار.

ولفت إلى أن الشركة تدير مستودعا جمركيا آخر فى مدينة 6 أكتوبر على مساحة 48 ألف متر تستغل منه 300 ألف متر منه فقط وتستهدف استغلال باقى المساحات خلال السنوات المقبلة.

وتمتلك الشركة 100 سيارة نقل ثقيل ويتم استخدامها فى عمليات نقل الحاويات من المصانع إلى الموانئ البحرية.