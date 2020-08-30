محافظ البحر الأحمر: أزلنا تعديات على مساحة تفوق مليون و324 ألف متر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه لا تصالح في التعدي على أراض الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أنه أمر بالإزالة الكاملة لكافيه في وسط الغردقة؛ تعدى صاحبه على شارع وحديقة، مشيرًا إلى إزالة مليون و324 ألفًا و653 متر تعديات في المحافظة، منها مباني تم إزالتها من المهد، بنسبة تفوق 70%.

وتعهد بإزالة النسبة المتبقية من التعديات والمخالفات خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى إحالة 522 مخالفة إلى النيابة العسكرية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

وناشد خلال الافتتاح المحافظين ومديري الأمن بالتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية، قائلًا: «بقول للمحافظين ومديري الأمن لو مش قادرين قولوا إحنا مش قادرين والسلام عليكم، وأنا هحترم رغبتكم».