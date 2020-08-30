محافظ أسوان: إزالة التعديات ومخالفات البناء ترفع الروح المعنوية للمواطنين الشرفاء

عبر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن سعادته بتوجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع مخالفات البناء والتعديات بصرامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت: «الواحد لما بياخد قرار بإزالة مبنى بالشكل القانوني بينفذه وهو سعيد»، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس السيسي بخصوص هذا الشأن اليوم، لم توجه فقط للمحافظين بل لكل المواطنين.

وأشاد بجهود المحافظين في ملف التعديات ومخالفات البناء، قائلًا إن التعامل مع تلك المخالفات بحسم يرفع الروح المعنوية للمواطنين الشرفاء، بحسب تعبيره.

وتابع: «لن نسمح بمخالفة من هذا النوع مجددًا، وقرارات الرئيس ستنفذ بمنتهى الدقة»، مشيرًا إلى إزالة 1216 تعديًا منذ أواخر مارس الماضي في أسوان.

واختتم حديثه متوجهًا بالشكر لمدير أمن محافظة أسوان، لجهوده في ملف التعديات على الأراضي ومخالفات البناء، وغيرها من الملفات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

وناشد خلال الافتتاح المحافظين ومديري الأمن بالتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية، قائلًا: «بقول للمحافظين ومديري الأمن لو مش قادرين قولوا إحنا مش قادرين والسلام عليكم، وأنا هحترم رغبتكم».