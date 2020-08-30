تنطلق الثامنة مساء الخميس المقبل، أولى عروض ملتقى مبادرة "المؤلف المصري"، والتي وافقت عليها أخيرًا وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وتشكل ١٠ عروض صغيرة تقام ثلاثة ليالي لكل منها على مسرح "بيرم" التونسي، ويتم تصويرها بطرحها أون لاين عبر قناة وزارة الثقافة، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، عن اختيار مسرحية "البيت" تأليف وإخراج الدكتور جمال ياقوت لتكون أولى عروض المبادرة.

والعرض تقدمه فرقة مسرح الإسكندرية في الثامنه مساء الخميس والجمعة والست، ويعرض في وقت لاحق على أون لاين وزارة الثقافة.