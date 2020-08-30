مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 23/8/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، لعل أبرزها مواجهة الزمالك أمام إنبي في الدوري العام، بجانب بعض المباريات الأوروبية الأخرى.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

15:00 - وادي دجلة أمام نادي مصر - OnTime Sport 1HD

18:00 – سموحة أمام طنطا – OnTime Sport 2HD

18:00 – الجونة أمام المقاولون العرب – OnTime Sport 1HD

20:30 – الزمالك أمام إنبي – OnTime Sport 1HD

الدوري الفرنسي

13:00 - ستاد ريمس أمام ليل - beIN Sports HD 6

15:00 – ميتز أمام موناكو - beIN Sports HD 6

15:00 – نانت أمام نيم أولمبيك – beIN Sports HD 3

15:00 - سانت إيتيان أمام لوريان – beIN Sports HD 4

15:00 – أنجيه أمام بوردو – beIN Sports HD 5

21:00 - ستاد بريست 29 أمام مارسيليا - beIN Sports HD 6

الدوري السعودي

17:40 – الفتح أمام الاتحاد - KSA Sports 2 HD

17:55 – الفيصلي أمام الوحدة – KSA Sports 3 HD

18:00 – التعاون أمام الاتفاق - KSA Sports 4 HD

19:40 – الأهلي أمام الشباب - KSA Sports 1 HD

الدوري التونسي

17:30 - النادي الصفاقسي أمام النجم الساحلي - Television Tunisienne 1

17:30 - اتحاد بن قردان أمام الملعب التونسي

17:30 - مستقبل سليمان أمام النادي الإفريقي - Television Tunisienne 2

20:10 - الترجي الرياضي أمام هلال الشابة - Television Tunisienne 1