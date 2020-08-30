«كادينا سير»: ميسي غير ملزم بدفع قيمة الشرط الجزائي مع برشلونة

أوضحت تقارير إسبانية أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ليس مضطرًا لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقده بقيمة 700 مليون يورو، من أجل الرحيل عن قلعة الكامب نو.

ووفقًا لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، فإن ميسي ليس ملزمًا بدفع شرط الـ700 مليون يورو في الموسم الأخير من العقد، إذا كان تاريخ فسخ التعاقد هو موسمه الأخير مع الفريق.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن ميسي قد وقع على أخر تجديد له مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من 2016/2017 إلى موسم 2019/2020، بالإضافة لموسم اختياري هو 2020/2021.

إذا قام ميسي بفسخ تعاقده قبل الموسم الإختياري كان ملزمًا بدفع الشرط الجزائي بقيمة 700 مليون يورو، ولكن إذا قام بفسخ التعاقد في الموس الإختياري ينتهي التزامه بدفع قيمة الشرط الجزائي.

ووفقًا للإذاعة الإسبانية فإن بند الشرط الجزائي غير متاح في الوقت الحالي، لأنه لا ينطبق إذا قام اللاعب بفسخ عقده اعتبارًا من نهاية موسم 2019/2020، ويظل تاريخ انتهاء الموسم هو حجر العثرة بين الطرفين ومن الممكن أن يفتح معركة قانونية بين كلا الطرفين.