 عزل الوزيرة الأولى لإسكتلندا بسبب مخاوف من احتمالية إصابتها بكورونا - بوابة الشروق
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عزل الوزيرة الأولى لإسكتلندا بسبب مخاوف من احتمالية إصابتها بكورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 12:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 12:19 ص

أجبرت الوزيرة الأولى لإسكتلندا نيكولا ستورجين، على عزل نفسها بعد احتمال تعرضها للإصابة بسبب "اتصال وثيق" بكوفيد-19، وتنتظر نتائج الاختبار، وذلك بعد ساعات فقط من تغريدة حول "عدد متزايد من الحالات في اسكتلندا".

وغردت الوزيرة الأولى في اسكتلندا الأحد: "لقد تلقيت إخطارًا الليلة بأنه تم الكشف عن أنني على اتصال وثيق بشخص إيجابي لكوفيد. بناءً على ذلك، ووفقًا للقواعد، سأعزل نفسي منتظراً نتيجة الاختبار،" وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

تأتي أخبار ستورجين في اليوم الذي سجلت فيه اسكتلندا رقما قياسيا آخر لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث ثبتت إصابة 7113 شخصاً للمرة الأولى.

هذه هي المرة الثالثة خلال أسبوع التي يتم فيها كسر الرقم القياسي للإصابات الجديدة في البلاد، حيث حذرت الحكومة الاسكتلندية من أن الوضع "هش" وقالت إنه لا يمكن استبعاد المزيد من القيود.

وتضاعفت الحالات الجديدة أكثر من الضعف في أسبوع، على الرغم من أن الرقم الذي صدر يوم الأحد يتضمن بعض الاختبارات التي أجريت منذ أكثر من 48 ساعة بسبب التراكم والتأخير في نظام الاختبار.

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