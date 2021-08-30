يقدم حازم خميس رئيس المنظمه المصرية لمكافحة المنشطات مع فربق من الأطباء المتخصصين قي الطب الرياضي الرؤية العلمية لاعداد البطل الاوليمبي في اطار دعم خطة مصر لاعداد اكبر عدد من الرياضيين القادرين على تحقيق ميداليات في باريس 202‪4

وذلك من خلال مؤتمر طبي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وسيعقد حازم خميس مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل اول سبتمبر في الساعه الثانية عشرة والنصف ظهرا بأحد فنادق القاهرة.

ويتحدث الفريق الطبي عن كيفية تفادي بعض مشاكل القلب التي يتعرض لها مجموعة من الرياضيين وكذلك اخطار المنشطات فضلا عن الاساليب الطبية الحديثة التي تستخدم للارتقاء بالمستوى البدني للاعبين من خلال مجموعة من الاختبارات والتحاليل والبرامج التي تم استخدامها مع عدد من اللاعبين منهم احمد اسامة الجندي.

ويشارك في المؤتمر محمد يحي، عضو اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وأحمد اشرف، عيسى مدير مركز القلب الرياضي في مستشفى وادي النيل، وعمرو هلال، امين عام المؤتمر الطبي والذي سيمنح شهادات معتمدة دوليا للاطباء المشاركين في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل قي المركز الدولي للمؤتمرات.

ونظرا لأهمية الحدث فقد وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء علي ان يوضع تحت رعاية.