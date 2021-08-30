موسكو: سنشارك في المشروعات الاقتصادية لإعادة إعمار أفغانستان

كشف مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير القسم الأسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، عن أن بلاده ستشارك في المشروعات الاقتصادية لإعادة إعمار أفغانستان.



وقال كابولوف، في تصريحات لقناة "روسيا 24" الإخبارية الناطقة بالروسية اليوم الاثنين: "لقد أعلنّا دائما استعدادنا للمشاركة في الجهود الدولية لإعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي لأفغانستان في فترة ما بعد الصراع، وستحل هذه اللحظة قريبا"، معربا عن قلق بلاده بشأن تطورات الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان في أفغانستان.



وأضاف: "نحن مثل الكثيرين، لدينا مخاوف تتعلق بالحالة السياسية والعسكرية ومراعاة المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في أفغانستان"، مشددا على ضرورة مراعاة الخصائص الثقافية والدينية للشعب الأفغاني وعدم محاولة فرض أي شيء عليه بشأن الديمقراطية.