رئيس وزراء ماليزيا يخضع لعزل منزلي بعد مخالطته لمريض كورونا

خضع رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، اعتبارا من اليوم الاثنين، لعزل منزلي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19.

وذكر مكتب رئيس الوزراء - في بيان نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الإثنين، أن إسماعيل صبري يعقوب، لن يحضر مراسم أداء الوزراء ونواب الوزراء في الحكومة الماليزية الجديدة اليمين الدستورية اليوم أمام ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه في القصر الوطني.

وأشار البيان إلى أن يعقوب سيتابع من العزل المنزلي الاحتفال باليوم الوطني الماليزي 2021 والمقرر إقامته غدا الثلاثاء في بوتراجايا.