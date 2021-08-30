إصابة قوية تجهز على صفقة انتقال موهبة مانشستر يونايتد إلى فينورد

أعلن مانشستر يونايتد، أن جناحه أماد ديالو القادم من ساحل العاج، تعرض لإصابة في الفخذ سيغيب بسببها عن الملاعب ستة أسابيع.

وأكد يونايتد أن الإصابة تسببت في تعليق صفقة انتقال ديالو إلى فينورد الهولندي، على سبيل الإعارة.

وقال يونايتد في بيان "تعرض أماد لإصابة في الفخذ خلال التدريب، ويتوقع أن يغيب عن الملاعب جراء ذلك لمدة ستة أسابيع".

وأضاف البيان "لسوء الحظ حدث هذا مباشرة قبل انتقاله الوشيك إلى فينورد، سيبقى أماد في يونايتد حتى يكتمل تعافيه ويستعيد سابق لياقته".

وكان ديالو (19 عاما) لاعب منتخب ساحل العاج، انضم إلى يونايتد قاما من أتالانتا الإيطالي، في يناير الماضي، وخلال هذه الفترة شارك مع يونايتد في 8 مباريات وأحرز هدفا وحيدا.