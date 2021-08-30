 «جرينبيس» تحتفل مع ميركل بمرور 50 عاما على تأسيسها - بوابة الشروق
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«جرينبيس» تحتفل مع ميركل بمرور 50 عاما على تأسيسها

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 10:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 10:32 ص

بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحتفل منظمة "جرينبيس" المعنية بالبيئة بمرور 50 عاما على تأسيسها خلال حفل في مدينة شترالسوند الألمانية اليوم الاثنين.

ومن بين أمور أخرى، ستلقي ميركل خطابا في المتحف الألماني لعلوم المحيطات،
بالإضافة إلى ذلك، سيشارك في الاحتفال رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن مانويلا شفيزيج، والمدير العلمي الجديد للمتحف بوركارد باشيك.

وفي 15 سبتمبر 1971 انطلق نشطاء على متن قارب صيد تم إعادة هيكلته لمنع إجراء تجربة نووية قبالة ألاسكا.

وقالت المنظمة في بيان أنه من هذه الحملة نشأت واحدة من أكبر المنظمات البيئية في العالم.


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