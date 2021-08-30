أكد محمد الخولي، نائب رئيس نادي المصري أن الاتجاة الأقرب لبداية الدوري للموسم الجديد سيكون 20 سبتمبر القادم بعد مناقشة الأندية مع اتحاد الكرة.

وأفاد الخولي أنه يرى أن كل المشكلات التي تعرض لها فريقه الموسم المنقضي من ضغط المباريات كان بسبب عدم إلغاء بطولة كأس مصر.

وأشار الخولي في تصريحات لبرنامج من الآخر على إذاعة شعبي اف ام إلى أن المصري كان من ضمن الأندية المطالبة خلال اجتماع الأندية بإلغاء الكأس، لتوفير ما يقرب من 5 لـ 6 أسابيع.

وأوضح أن الأندية رفضت بالإجماع مقترح تقليل عدد الأندية بالدوري من 18 إلى 16 ناديًا بواقع هبوط 5 أندية بدلًا من 3.

وأكمل :"تمت مناقشة تشكيل رابطة الأندية المحترفة وسيُرسل اتحاد الكرة للأندية خلال الأيام المقبلة لتشكيل الرابطة، ومن وجهة نظر المصري أن أهمية الرابطة تكمن في بيع حقوق الدوري فقط وغير ذلك لم يكن لها أي فائدة".