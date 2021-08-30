بيراميدز: لا توجد مفاوضات رسمية من الزمالك لضم عبد الله السعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز وجود مفاوضات من الزمالك لضم عبد الله السعيد، قائد الفريق خلال الصيف الجاري.

وقال سعيد في تصريحات لبرنامج من الآخر عبر إذاعة شعبي اف ام :"انتقال السعيد إلى الزمالك ؟؟ يُسأل في ذلك نادي الزمالك وليس نحن".

وأضاف :"لا توجد مفاوضات رسمية من الزمالك للتعاقد مع السعيد حتى الآن".

وعن صفقات بيراميدز، قال المدير الرياضي :"تم الإنتهاء من إبرام التعاقد مع صفقتين للفريق حتى الآن وفي انتظار عودة تاكيس جونياس، المدير الفني من أجازته لتحديد المراكز التي يحتاجها للموسم الجديد واللاعبين الراحلين".

وأتم هاني سعيد قائلًا :" ونحن نسعى للحصول على البطولات في الموسم المقبل، وخصوصًا لقب الكونفدرالية الإفريقية بعدما ودّعنا البطولة من أدوارها النهائية".