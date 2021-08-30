وزير الخارجية يجري محادثات مع نظيره الجزائري

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، محادثات مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، سامح شكري.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الجزائرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، تناولت المحادثات سبل وآليات تعزيز دور ومساهمة دول جوار ليبيا في مرافقة الأشقاء الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة بما يسمح بعودة الأمن والسلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأحد، إلى جمهورية الجزائر، وذلك للمُشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال الفترة ٣٠-٣١ أغسطس الجاري بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة.