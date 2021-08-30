رجّح الاتحاد الأوروبي أن تعيد دوله، البالغ عددها 27 دولة، القيود المفروضة على السياح القادمين من الولايات المتحدة؛ بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد هناك.

وأشارت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الاثنين، أن قرار المجلس الأوروبي بحذف الولايات المتحدة من قائمة البلدان الآمنة للسفر غير الضروري يعكس النصيحة التي قدمها في شهر يونيو الماضي، حينما أوصى برفع القيود المفروضة على المسافرين الأمريكيين قبل موسم السياحة الصيفي.. موضحة أنه على الرغم من ذلك فإن التوصية الأخيرة "غير ملزمة".

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ليست لديه سياسة سياحة موحدة بشأن فيروس كورونا؛ لذا فإن الحكومات الوطنية في الاتحاد تتمتع بالسلطة لتقرير ما إذا كانت ستبقي حدودها مفتوحة أمام السياح الأمريكيين من عدمه.

وفي ناحية أخري، أعلنت السلطات الصحية في رومانيا تسجيل 699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و97 ألفا و452 حالة.. كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 34 ألفا و539 حالة وفاة.