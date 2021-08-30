الخارجية الأمريكية تستضيف اجتماعا وزاريا افتراضيا بشأن أفغانستان

تستضيف الولايات المتحدة اليوم الاثنين، اجتماعات وزارية افتراضية مع الشركاء الرئيسيين في أفغانستان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم أنه من المقرر أن يناقش المشاركين، ومن بينها كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وتركيا وقطر والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، النهج المقرر اتباعه خلال الأيام والأسابيع المقبلة في أفغانستان.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يناقش وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في وقت لاحق من اليوم، جهود الولايات المتحدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان منذ منتصف أغسطس الجاري.