كلف محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بسرعة نقل المواطن محمد فوزي علي عيطة إلى المستشفي العام الجديد "الدولي" بعد وجوده أمام سور أحد المستشفيات ويعاني من جلطة علي المخ.

وجاء ذلك بعد ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أحد المواطنين أمام سور أحد المستشفيات في حالة صحية سيئة ومناشدة أهالي المريض لمحافظ الدقهليه بسرعة التدخل لإنقاذ حياته ، ووجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمريض وإجراء كافة التحاليل والاشاعات اللازمة وإجراء كافة العمليات الجراحية الفورية له أن لازم الأمر ومتابعة حالته الصحية أول بأول.

وصرح وكيل وزارة الصحة أنه بناء علي تكليفات الدكتور أيمن مختار تم نقل المريض إلي مستشفي العام الجديد " الدولي " قسم المخ والأعصاب وتم عمل اشعه مقطعيه له والتي أوضحت أنه يعاني من جلطه علي المخ أدت إلي ضعف الجزء الشمالي من الجسم بعد العرض علي الأطباء المختصين وأكد علي أنه جاري فحصه من قبل اكبر الأطباء المتخصصين.