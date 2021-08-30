أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي بقائه في لبنان ومواصلة مساعيه لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ونفى ميقاتي - في تصريح اليوم الاثنين - ما تم تداوله من أنباء حول عزمه السفر إلى إحدى الدول العربية لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة، على أن يتخذ بعد عودته قراره النهائي بخصوص الاستمرار أو الاعتذار عن تشكيل الحكومة، موضحًا أن هذا الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلًا.

ويأتي ذلك في وقت يسود فيه الغموض حول مستقبل تشكيل الحكومة الجديدة، حيث دخلت المشاورات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي شهرها الثاني دون أن تسفر عن ميلاد الحكومة وذلك بعد 13 لقاءً بين الجانبين.

وفي غضون ذلك تتصاعد حدة الأزمات في البلاد نتيجة غياب حكومة كاملة الصلاحيات منذ أكثر من عام حين استقالت حكومة حسان دياب في 10 أغسطس العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تستمر حكومته في مهمة تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة لحين انجاز مهمة تشكيل الحكومة.