قررت نيابة الميناء في الإسكندرية، اليوم الاثنين، التحفظ على 4 أطنان و500 كيلو جرام "تبغ خام" محظور تصديره إلى خارج البلاد، بعد ضبطهم قبل تهريبهم داخل شحنة "أدوات منزلية" إلى إحدى الدول، عبر ميناء الإسكندرية البحري.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، بجانب أوراق الشحنة لفحصها، واستدعاء مسئول شركة التصدير، كائن مقرها في محافظة القاهرة، لسؤاله والتحقيق معه حول ملابسات الواقعة.

وجاء قرار النيابة العامة، عقب تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية البحري، إخطارًا من قسم الشرطة، يفيد ورود معلومات سرية؛ حول قيام صاحب شركة، بتصدير رسالة مشمولها "مكانس يدوية، أدوات مطبخ" داخل إحدى الحاويات التجارية.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، فتم تشكيل لجنة "أمنية – جمركية"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعقب تقنين الإجراءات لتفتيش مشمول الرسالة، تبين بالمعاينة الفعلية احتواء الحاوية على أصناف محظور تصديرها.

وتم تحريز المضبوطات التي قُدِرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها مليون و800 ألف جنيه، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الميناء، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.