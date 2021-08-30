«طوكيو 2020» تشيد بجهود الراحل جاك روج في تجديد الحركة الأولمبية

أعربت اللجنة المنظمة لدورة طوكيو 2020، عن تعازيها في وفاة الرئيس السابق للجنة الأولمبية الدولية، البلجيكي جاك روج، مشيدة بمساهماته في تجديد الحركة الأولمبية.

وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة لطوكيو، سيكو هاشيموتو في بيان، أن روج، بصفته رئيسًا سابقا للجنة الأولمبية الدولية، "كان من أوائل من أخذ في الاعتبار الاهتمام المتزايد بالرياضة للأجيال الأكثر شبابا، والذي تجلى في إنشاء دورة ألعاب أولمبية للشباب".

وأكدت أن روج دائمًا ما يحمل تقديرا خاصا في اليابان، نظرًا لأنه كان الشخص الذي أظهر في 2013، البطاقة التي تحمل اسم طوكيو لاختيارها كمنظم لأولمبياد 2020.

ونوهت أن اليابان "ستواصل الكفاح من أجل حماية القيم الأولمبية التي عمل روج بجد على تحقيقها".

وكان روج قد شغل منصبه في الفترة بين 2001 و2013، ووافته المنية عن عمر ناهز 79 عامًا.