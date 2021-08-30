 الخميس.. افتتاح معرض «براعم الفن تتخطى أزمة كورونا» بجاليري ضي - بوابة الشروق
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الخميس.. افتتاح معرض «براعم الفن تتخطى أزمة كورونا» بجاليري ضي


نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 4:56 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 4:56 م

يفتتح الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون- جاليري ضي، معرض "براعم الفن تتخطى أزمة كورونا"، يوم الخميس المقبل، في قاعة جاليري ضي الجديدة بشارع الأحرار بالمهندسين ويستمر المعرض يومين.

‎المعرض يشارك فيه 40 فنان وفنانة من براعم الفن التشكيلين من الواعدين وعشاق الفن من سن 5 سنوات إلى 28 سنة ينسجون 150 لوحة بعد جهد، مثابرة وتحدي على مدار عامين بتوجيه الفنانة التشكيلية سلوى نور الدين التي وظفت طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي احترافي.

‎فقد تناغمت الموهبة الفطرية والتدريب المكثف مع تلقائية والذكاء التعبيري لإنتاج أعمال راقية وسط ظروف احترازية صحية ووقائية من فيروس كورونا.

و‎نجح المشاركون من خلال أفكارهم التعبير عن تداعيات أزمة كورونا من عزلة وافتقاد للمشاعر الإنسانية الدافئة، بعض الأعمال مخصصة لتكريم الأطباء وشخصيات مشهورة الأعمال المشاركة تشمل المدارس والاتجاهات الفنية كالتكعيبية والتأثيرية والسيريالية والتجريدية.

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