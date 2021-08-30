السكة الحديد: غرامة فورية 420 جنيها لحمل مواد قابلة للاشتعال في القطار

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حذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ركاب القطارات بمختلف درجاتها من ارتكاب عدد من المخالفات التي تعرض صاحبها للغرامة الفورية والمسائلة القانونية.

ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عددا من المحاذير على رأسها حمل أي مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات والتي تعرض صاحبها لغرامة قدرها 420 جنيهًا، ومثيلتها لمن يحمل أثقال كبيرة تسبب مضايقة لركاب القطار.

كما حذرت الهيئة من غرامة قدرها 200 جنيه جراء العبث بمعدات وآلات السكة الحديد أو تعطيل حركتها، على سبيل المثال "شد فرامل الطوارئ بدون داعي"، ونفس قيمة الغرامة لاعتلاء أسطح القطارات أو الركوب بين فواصل العربات.

وشملت المخالفات أيضًا التدخين بمحطات السكة الحديد أو داخل القطارات الأمر الذي يعرض المُدخن لغرامة 70 جنيها.