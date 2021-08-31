حزب ميركل يضع خطة لتغطية كل احتياجات الكهرباء من المصادر المتجددة

وضع حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي خطة من 15 بندا لتوسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطافة المتجددة في إمدادات الكهرباء.

وأفادت معلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين بأن الخطة التي تشاورت رئاسة الحزب بشأنها، تهدف إلى أن تغطي ألمانيا "بأسرع ما يمكن" ما يصل إلى 100% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وجاء في الورقة أن حاجة الشركات والمنازل إلى الكهرباء في المستقبل ستزداد على نحو ملحوظ مقارنة بالوضع حاليا " ويجب أن تكون هذه الكهرباء مستدامة ومتجددة ومستخرجة من مصادر متجددة للطاقة، ويجب أن تكون هذه الكهرباء أرخص سعرا مما هي عليه اليوم بالنسبة للمستهلكين والشركات ".

وأضافت الورقة أن الحزب المسيحي يسعى إلى تحقيق " الريادة التقنية" في مجال الطاقة المستخرجة من الشمس والرياح والغاز الحيوي والطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين "نحن نعول على قوة السوق الحرة والمتحررة من القيود كما أننا نعول على مشاركة من قبل الجميع مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي".

كما دعا الحزب أيضا إلى تحرير مصادر الطاقة المتجددة من القيود البيروقراطية وإعفائها من الرسوم والضرائب والرسوم الإضافية، مشيرا إلى أن هذا المطلب ينطبق أيضا على تخزين الكهرباء، كما طالب أيضا بإلغاء ضريبة توليد التيار الكهربائي من مصادر الطاقة المتجددة.

ودعا الحزب إلى القيام بـ "حملة أبحاث وابتكارات" لتسريع وتيرة التخطيط وإجراءات الحصول على تصاريح وإعداد سجل مساحة رقمي لمحطات الطاقة كما طالب أيضا بتسريع وتيرة توسيع نطاق شبكة الكهرباء.

وتشمل خطة الحزب إعداد برنامج دعم لتقديم قروض بدون فوائد لتمويل إنشاء أنظمة طاقة شمسية على الأسطح وتوسيع نطاق توربينات الرياح على سواحل البحر ومشاركة البلديات في عوائد أنظمة الطاقة المتجددة.

ورأى الحزب أن على الحكومة الاتحادية أن تقدم القدوة وتقوم بتجهيز عقاراتها وأراضيها بأنظمة كهروضوئية ومضخات حرارية وتوربينات الرياح.