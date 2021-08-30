 بايدن يحذر من دمار هائل جراء إعصار إيدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يحذر من دمار هائل جراء إعصار إيدا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 12:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 12:17 ص

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، من أن الإعصار إيدا يشكل خطرا داهما على الحياة.

وتوقع بايدن في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إمكانية حدوث دمار هائل يتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع في مناطق ساحل الخليج الأمريكي.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن فرق الإغاثة والاستجابة ستعمل على مساعدة المواطنين لمواجهة الإعصار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن إدارته ستعمل بكل طاقاتها لمواجهة إعصار "أيد".

ويقترب إعصاران قويان في المحيطين الهادئ والأطلسي من سواحل الولايات المتحدة، ما أسفر عن إطلاق استعدادات واسعة النطاق في عدد من الولايات الجنوبية للبلاد.

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