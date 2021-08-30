أمين الفتوى: إذا وجد الرجل زوجته تتحدث مع أهلها فعليه مغادرة المكان

نصح الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأزواج بكتم أسرار الأهل درءًا للمشكلات التي قد تنجم عن ذلك.

وقال الورداني خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد: "يجب على الزوج إذا وجد زوجته تتحدث مع أهلها أن يغادر المكان".

وأضاف أن وجود الزوج في مثل هذه المواضع يجعله يستمع إلى أحاديث، ربما تؤدي إلى صناعة أزمات زوجية فيما بعد.

وتابع: "إذا حدثت مشكلة بين الزوجين، ربما يقول الرجل لزوجته .. أهلك بيقولوا كذا وكذا، الأمر لا يقتصر على كونه معايرة فقد يحدث أكثر من ذلك".

وأشار أمين الفتوى، إلى أن كتم أسرار الأهل ليس فقط من أجل الحصوصية لكن من أجل المحافظة نحافظ على صورة احترام الأهل، مشددًا على أن إفشاء أسرار الأهل يُحدث حالة من عدم الرضا بين الجميع.