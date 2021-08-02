رئيس الزمالك: من الوارد زيارة الخطيب أو استقباله

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أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أنه من الوارد زيارة محمود الخطيب في النادي الأهلي.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية لقناة"صدى البلد": "زيارتي لمحمود الخطيب واردة للغاية، نحن نريد نبذ التعصب وأطالب عمل برنامج تحت مسمى"لا للتعصب" ليقضي على هذه الظاهرة".

وأضاف: "على الإعلام عمل برنامج تحت اسم "لا للتعصب" يتواجد به لاعبان من قدامى الأهلي والزمالك".

وأكمل: "ما يحدث حاليًا جديد على الساحة الرياضية، طوال تاريخنا كنا نلعب ضد الأهلي ثم نخرج مع لاعبيه سويًا لتناول العشاء".

وعن صفقات الأهلي.. قال رئيس الزمالك: "الأهلي تعاقد مع صفقات رائعة بكل تأكيد لكننا أبطال الدوري بدون صفقات، ولدينا 5 لاعبين معارين كانوا نجوم في الموسم الماضي للدوري، ونعتبرهم صفقات جديدة للفريق".