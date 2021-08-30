وزيرة الثقافة: «حالة وفاة» سبب تعثر أعمال قصر ثقافة المنيا 23 عاما

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن قصر ثقافة المنيا، الذي انتهت أعمال صيانته تمهيدًا لافتتاحه، كان يعاني من بعض المشكلات الإدارية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأحد، أن المقاول الذي تم الاتفاق معه لمباشرة الأعمال، وهو ما أدّى إلى تعطل الأعمال على مدار السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن توقف العمل في قصر الثقافة طيلة هذه الفترة غير طبيعي، موضحة أن جزءًا من القصر كان قد تم إنشاؤه لكن تعطل العمل أدّى إلى إحداث الكثير من الخسائر.

وأوضحت أنه منذ عام 2014، بدأ العمل في قصر ثانٍ، وقد انتهت المرحلة الأخيرة من الأعمال الجارية هناك، واصفة ما تحقق بأنه إنجاز كبير، لا سيّما أنه يتم تلاشي الكثير من المشكلات التي حدثت على مدار الفترات الماضية.

وصرّحت الوزيرة، بأن حجم القصر يصل إلى 4000 متر مربع، ووصفته بأنه قصر ثقافة ضخمة، متوقعة أن تتم عملية الافتتاح خلال شهرين فقط.

وكانت الوزيرة قد تفقدت، رفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية وتطوير ورفع كفاءة مسرح قصر ثقافة المنيا تمهيدًا لافتتاحه نهاية العام الجاري، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكدت عبد الدايم، تواصل جهود استكمال خطة تحقيق العدالة الثقافية في كافة ربوع الوطن والوصول بالمنتج الإبداعي للدولة إلى كافة مناطق الجمهورية، وأشارت إلى أهمية إنهاء عمليات تطوير قصر ثقافة المنيا باعتباره إضافة إلى البنية الثقافية ومقرا للتنوير في صعيد مصر.