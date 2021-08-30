ضبط 9 سيارات مخصصة لذوي الإعاقة داخل معرض بالقليوبية

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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الضريبى، وتمكنت من ضبط 9 سيارات مجهزة طبيا لذوي الاحتياجات الخاصة، ومحظور بيعها داخل فترة الحظر داخل معرض لتجارة السيارات بالقليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الجمارك بالإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادى، اتجار مالك ومدير معرض لتجارة السيارات، كائن بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، فى السيارات المعفاة جمركياً والمجهزة طبياً لذوى الاحتياجات الخاصة، ومحظور بيعها خلال فترة الحظر، واستخدامها فى غير الغرض المخصص لها بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وتم استهداف المعرض المشار إليه، وأمكن ضبط 9 سيارات مختلفة الماركات حال عرضها للبيع للجمهور داخل المعرض.



واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.