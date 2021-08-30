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أوكرانيا تسجل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كييف - أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 9:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 أغسطس 2021 - 9:44 ص

ذكرت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و284 ألفا و940 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، أنه من بين حالات الإصابة الجديدة 55 طفلا، بينما تم تسجيل 6 حالات إصابة بين العاملين في المجال الصحي بالبلاد.

كما سجلت الوزارة خلال الفترة نفسها، 18 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفاً و738 حالة، وتعافى على مدار أمس 219 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و206 آلاف و683 شخصا.


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