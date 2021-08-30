إزالة حالتي تعد على أراضي أملاك الدولة بمدينة البياضية بالأقصر

تمكنت رئاسة مدينة البياضية جنوب الأقصر، بتوجيهات اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، من إزالة مخالفتي بناء على أراضي أملاك الدولة، حيث تم دفع القوة الأمنية برئاسة اللواء احمد الراوى مساعد مدير أمن الأقصر، والعميد عثمان صدقى مأمور المركز، والمقدم أحمد عبد الفتاح ادارة البحث الجنائي، لإزالة كافة الأعمال المخالفة حتى سطح الأرض.
وقالت المحافظة في بيان مساء اليوم انه وبناء على مرور وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز و مدينة البياضية جنوب الأقصر، تم اكتشاف حالتي تعد على أراضي أملاك الدولة، الأولى عبارة عن سور بدون ترخيص بطول ١٢٠ مترا وغرفتين على مساحة ٣ أفدنة ونصف تقريبا بدون ترخيص، والمخالفة الثانية عبارة عن سور على مساحة ٣٠٠ متر وغرفة بدون ترخيص.
وعلى الفور تم إخطار الجهات الأمنية وجمال مرعزى سكرتير المدينة، ومحمد حسن رئيس قرية الحبيل والقسم الفنى للقرية باتخاذ اللازم فورا، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر القانونية ضدهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتهيب محافظة الأقصر ورئاسة مدينة البياضية بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد رئاسة المدينة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وأن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.