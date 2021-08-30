إزالة حالتي تعد على أراضي أملاك الدولة بمدينة البياضية بالأقصر

تمكنت رئاسة مدينة البياضية جنوب الأقصر، بتوجيهات اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، من إزالة مخالفتي بناء على أراضي أملاك الدولة، حيث تم دفع القوة الأمنية برئاسة اللواء احمد الراوى مساعد مدير أمن الأقصر، والعميد عثمان صدقى مأمور المركز، والمقدم أحمد عبد الفتاح ادارة البحث الجنائي، لإزالة كافة الأعمال المخالفة حتى سطح الأرض.

وقالت المحافظة في بيان مساء اليوم انه وبناء على مرور وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز و مدينة البياضية جنوب الأقصر، تم اكتشاف حالتي تعد على أراضي أملاك الدولة، الأولى عبارة عن سور بدون ترخيص بطول ١٢٠ مترا وغرفتين على مساحة ٣ أفدنة ونصف تقريبا بدون ترخيص، والمخالفة الثانية عبارة عن سور على مساحة ٣٠٠ متر وغرفة بدون ترخيص.

وعلى الفور تم إخطار الجهات الأمنية وجمال مرعزى سكرتير المدينة، ومحمد حسن رئيس قرية الحبيل والقسم الفنى للقرية باتخاذ اللازم فورا، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر القانونية ضدهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتهيب محافظة الأقصر ورئاسة مدينة البياضية بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد رئاسة المدينة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وأن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.



