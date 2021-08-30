الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كوريا الشمالية قامت على ما يبدو بتشغيل مفاعل نووي مثير للجدل

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن كوريا الشمالية قامت، على ما يبدو، بإعادة تشغيل مفاعل نووي في موقع "يونج بيون" المثير للجدل، في مطلع شهر يوليو.

وتبلغ قدرة المفاعل النووي الصغير، 5 ميجاواط فقط، ولكنه قادر على توفير البلوتونيوم من أجل صناعة القنابل النووية.

وقال تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التطورات في كوريا الشمالية منذ سبتمبر من عام 2020، "ليس هناك مؤشرات على تشغيل المفاعل منذ مطلع ديسمبر من عام 2018، وحتى مطلع شهر يوليو من عام 2021".

وذكر التقرير أنه "منذ مطلع يوليو من عام 2021، ظهرت مؤشرات، تتضمن تصريف مياه التبريد، بما يتفق مع تشغيل المفاعل".

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنها تراقب بشكل مستمر أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاخبارية.

ولكن المتحدثة باسم وزارة التوحيد "لي جونج جو"، رفضت تأكيد صحة نبأ قيام كوريا الشمالية بإعادة تشغيل مفاعلها النووي لإنتاج البلوتونيوم في مجمعها النووي بمنطقة "يونج بيون".