الأمم المتحدة تشيد بانتهاء عصر الوقود المحتوي على الرصاص

أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم الاثنين، أنه بعد حملة استمرت 19 عاما ضد استخدام البنزين المحتوي على الرصاص، تم استخدام آخر مخزون من الوقود الذي كان قياسيا يوما ما في الجزائر في يوليو الماضي.

وفي مناسبة أقيمت في نيروبي للاحتفال بهذا الحدث، وصفت رئيسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسون هذا النبأ بأنه "إنجاز كبير للصحة العالمية ولبيئتنا".

وقد ثبت أن البنزين المحتوي على الرصاص، الذي كان قياسيا في جميع أنحاء العالم في سبعينيات القرن الماضي، يلوث الهواء والتربة ومياه الشرب ويمكن أن يسبب أمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان. ويعتقد أيضا أن رباعي إيثيل الرصاص الموجود في الوقود يؤثر سلبا على نمو الدماغ البشري، وخاصة لدى الأطفال.

وقد حظرت معظم الدول الأوروبية البنزين المحتوي على الرصاص في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وتم حظر الوقود فى نهاية المطاف على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2000.

وفي عام 2015، اتفق منتجا النفط، العراق والجزائر بشكل نهائي على التخلص التدريجي من الوقود المحتوي على الرصاص.

وعلى الرغم من التقدم المحرز، فإن مركبات الطرق مسؤولة عن ما يقرب من ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى الثلث بحلول عام 2050، مع توسع ملكية السيارات في جميع أنحاء العالم بشكل مستمر.