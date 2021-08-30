استطلاع: أغلب الشباب الألمان يريدون الزواج وتكوين أسرة

أظهر استطلاع رأي حديث أن الزواج وإنجاب أطفال وتكوين أسرة يلقى رواجا كبيرا بين كثير من الشباب الألمان ويرونه النموذج المثالي للحياة.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "أوباشوفسكي" لقضايا المستقبل أن 57% من جيل الشباب في ألمانيا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما أيدوا مقولة: "الزواج بوثيقة زواج وإنجاب أطفال سيكون النموذح الحياتي الأكثر رواجا في المستقبل".

يذكر أن نسبة من أيدوا ذلك في استطلاع مشابه تم إجراؤه العام الماضي كانت تبلغ 56%.

وفي استطلاع العام الحالي، زادت نسبة تفضيل هذا النموذج الأسري المعتاد بين الشابات مقارنة بالشباب ، حيث أيدت هذا النموذج 62% ممن شاركن في الاستطلاع، فيما أيده 52% فقط من الشباب الذين شاركوا في الاستطلاع.

ومن جانبه قال الباحث الألماني المعني بتوقعات المستقبل، هورست أوباشوفسكي /80 عاما/، ومؤسس المعهد: "الجيل الشاب يسعى حاليا في فترة ما بعد الوباء (تفشي فيروس كورونا المستجد) نحو الاستقرار والأمان والسكينة الاجتماعية".

وأكد أن الزواج لن يفقد تقديره وطبيعته النموذجية المثالية، وقال: "أغلب الشباب يتمسكون برغبتهم في المستقبل : بأن يعيشوا مثل آبائهم اليوم".

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 72% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما يتمسكون بالنموذج التقليدي للزواج، وتبلغ النسبة 63% بين جميع المجموعات العمرية.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد أجرى استطلاع العام الماضي في الفترة بين 9 و19 مارس عام 2020، وتم إجراء استطلاع العام الحالي في الفترة بين 24 مايو و6 يونيو الماضيين في إطار مقابلات شخصية على الإنترنت شملت 1000 شخص في كل استطلاع.