سواريز خارج حسابات أوروجواي في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة

بات من المقرر أن يغيب لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، عن قائمة منتخب بلاده أورجواي في تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية، والتي تقام في سبتمبر المقبل، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مواجهة فريقه أمام فياريال في الدوري الإسباني أمس الأحد.

وشارك سواريز أساسيا للمرة الأولى في الموسم الجديد مع أتلتيكو مدريد، ليسجل هدف التعادل لفريق المدرب دييجو سيميوني، معززا رصيده من الأهداف إلى ثمانية أهداف في 13 مباراة لعبها أمام فياريال.

ورغم ذلك فإن مهاجم أتلتيكو مدريد أجبر على الخروج من المباراة بعد 14 دقيقة، وذلك بعدما بدأ يشعر بالألم في ركبته اليسرى.

وبعد خضوعه للفحص في إسبانيا، تبين وجود بعض التورمات في ركبة سواريز، ليخطر أتلتيكو مدريد منتخب أوروجواي بأن المهاجم البالغ من العمر 34 عاما لن يكون متواجدا في تصفيات كأس العالم أمام بيرو وبوليفيا والإكوادور.

ومن المتوقع أن يخضع مهاجم برشلونة السابق لفحوصات ولمزيد من العلاج خلال هذا الاسبوع، وذلك رغم غموض موقفه من اللحاق بمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني يوم 12 من سبتمبر المقبل.

ولم يتأثر أتلتيكو مدريد بتلك الإصابة، حيث كان قد تعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس كونها في أواخر الشهر الجاري، فيما يمر مهاجمه أنخيل كوريا بحالة فنية رائعة، بعدما سجل ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات في موسم 2021 / 2022.

على الجانب الآخر، لا يبدو أن منتخب أوروجواي محظوظا، فقد ضاعفت إصابة سواريز مشاكل المدرب أوسكار تاباريز الذي سيخوض المباريات الثلاث بدون اثنين من المهاجمين، حيث يتمثل الغياب الأخر في إدينسون كافاني.

وتأكد غياب كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين أيضا، في الوقت الذي أعلن فيه منتخب بلاده أن اللاعب لن يسافر إلى أمريكا الجنوبية بسبب مشاكل تتعلق بالحجر الصحي لدى عودته إلى بريطانيا فيما بعد.