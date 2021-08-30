مجلس الأمن يتخذ قرارا يطالب طالبان بضمان العبور الآمن من أفغانستان

اتخذ مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين قرارا يطالب فيه حركة طالبان بضمان العبور الآمن من أفغانستان.



وقال المجلس في القرار الصادر اليوم الاثنين إنه ينتتظر من طالبان أن " تفي بهذا الالتزام وبكل الالتزامات الأخرى".



وجاءت الموافقة على مشروع القرار الفرنسي البريطاني من جانب 13 عضوا في المجلس وامتناع عضوين عن التصويت هما روسيا والصين.



وأشار المجلس في القرار، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، إلى التعهدات التي اعلنتها طالبان يوم الجمعة الماضي بالسماح للأفغان بمغادرة البلاد بدون قيود في أي وقت وعبر كل السبل الممكنة.



ويطالب القرار الذي شاركت الولايات المتحدة وايرلندا مع بريطانيا وفرنسا في تقديمه بألا تتحول أفغانستان إلى ملاذ للإرهابيين وخططهم لشن هجمات.



وأكد القرار أيضا على ضرورة إتاحة ممرات إنسانية وحماية حقوق الإنسان لاسيما " حقوق النساء والأطفال والأقليات"، وخلا القرار من التطرق إلى اقتراح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإنشاء منطقة آمنة تابعة للأمم المتحدة في كابول.



وأفادت مصادر دبلوماسية غربية بأن روسيا والصين كانتا أبدتا خلال المفاوضات التي جرت مطلع الأسبوع الجاري موقفا منفتحا حيال التوصل إلى اتفاق بخصوص أفغانستان.



ومن المنتظر أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش اجتماعا في وقت لاحق من اليوم مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث الوضع في أفغانستان.



وعلمت (د.ب.أ) أن اللقاء سينعقد في الساعة السادسة مساء بتوقيت نيويورك.



وقلل المندوبون من الآمال المعقودة على هذا الاجتماع في التوصل إلى نتائج وقالوا إنه اجتماع لتبادل وجهات النظر بين جوتيريش مع الأعضاء الدائمين.