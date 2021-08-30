القوى العاملة: السعودية تمنح نصف مليون ريال لأسر موظفي الصحة المتوفين بكورونا

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، يفيد بأنه إنفاذا لقرار مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، تم البدء في صرف 500 ألف ريال للمشمولين من أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان اليوم الاثنين، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.



من جهته، أوضح كريم أبو السعود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنه يمكن لأسر المتوفيين المستحقين للمكافأة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين سعوديين وغير سعوديين ممن قدموا أرواحهم فداء في مواجهة هذه الجائحة؛ حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، التواصل مع وزارة الصحة وتسجيل بيانات متوافاهم وإرفاق المستندات المطلوبة عن طريق زيارة الرابط التالي HTTPS://HSP.MOH.GOV.SA/ SURVEY/RXUFF5GTAMSL، علمًا بأنه يستوجب الدخول على الرابط برقم هوية المقيم الخاصة بالمتوفي.