تشيلسي الإنجليزي يعير لاعبه درينكوتر إلى ريدنج

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن انتقال لاعبه داني درينكوتر إلى صفوف فريق ريدنج المنافس في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب) على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وذكر تشيلسي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين، أن درينكوتر الذي يلعب في خط الوسط، هو الثاني الذي ينتقل من فريق العاصمة الإنجليزية لندن إلى ريدنج في الموسم الحالي، إلى جانب زميله الظهير الأيسر الغاني بابا رحمان.

وأضاف أن درينكوتر عاد مجددا لأجواء الكرة الإنجليزية، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لفريق قاسم باشا التركي، وذلك بعد فترات إعارة أخرى مع ناديي بيرنلي وأستون فيلا.

وأوضح النادي اللندني أن اللاعب انضم إلى تشيلسي في صيف عام 2017 قادما من ليستر سيتي، والذي سبق له وأن حقق معه إنجاز الفوز بلقب الدوري الإنجليزي إلى جانب لاعب تشيلسي الحالي نجولو كانتي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، برصيد سبع نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة في أول ثلاث مراحل من المسابقة.