بومبيو: يجب علينا استعادة مصداقية أمتنا

دعا وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، القادة الأمريكيين إلى أن "يصعدوا إلى مستوى التحدي وأن يستعيدوا مصداقية أمتنا".

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أمريكا هي منارة الأمل، ولكن للأسف الإدارة الحالية لا تظهر ذلك. أدعو قادة أمتنا أن يصعدوا إلى مستوى التحدي وأن يستعيدوا مصداقية أمتنا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان بومبيو اعتبر في تصريح سابق أن "كارثة الخروج من أفغانستان قد ألحقت قدرا هائلا من الضرر بمصداقية الولايات المتحدة، إلا أنه يمكن إعادة بناء سمعة الولايات المتحدة، عبر إظهار قوتها على المستوى العالمي".