الصحة العالمية واليونيسيف تدعوان إلى منح المعلمين أولوية في التطعيم ضد كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية واليونيسف اليوم الاثنين، لإدراج المعلمين وموظفي المدارس ضمن المجموعات التي تمنح أولوية في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، لتمكين المدارس في أوروبا وآسيا الوسطى من إبقاء أبوابها مفتوحة.

وجاء في بيان مشترك صدر عن المنظمتين الأمميتين أن من الإجراءات لضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء، إعطاء المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كوفيد-19، على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية.

ودعت المنظمتان حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية، الدول إلى تطعيم الأطفال البالغة أعمارهم فوق 12 عاما ممن يعانون من مشاكل صحية تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد جراء الفيروس.

بدوره، قال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أنه "من الأهمية بالنسبة لتعليم الأطفال وصحتهم النفسية ومهاراتهم الاجتماعية أن نساعد المدارس في تزويد أطفالنا بالأدوات التي تجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع"، مضيفا أن الوباء كان وراء تعطيل يعد الأكثر كارثية للتعليم في التاريخ.