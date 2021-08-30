وفاة شاب أثناء مشادة بسبب الأسبقية على تموين سيارة في محطة غاز بطنطا

شهدت منطقة مرور سالم، التابعة لدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، وفاة شاب أثناء مشادة بسبب الأسبقية على تموين سيارة بمحطة غاز.

وتلقى اللواء هاني عويس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير مباحث الغربية يفيد بوفاة "أحمد. ح" ٣٤ سنة، موظف بشركة المياه، إثر دخوله في مشادة كلامية مع عدد من السائقين؛ بسبب أسبقية تموين السيارة بمحطة مصر للبترول بمنطقة مرور سالم، التابعة لدائرة القسم، وسقوطه على الأرض، وبفحص جثمان المتوفاة تبين عدم وجود أي إصابات أو كدمات ظاهرية في جسده.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، بقيادة العميد عمرو الحو مأمور قسم شرطة أول، والرائد يوسف الجندي رئيس المباحث، والنقيب محمد العسال معاون أول المباحث، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفي لمستشفى طنطا الجامعي والتحفظ على أطراف المشاجرة.

وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، التي أمرت بعرض جثمان المتوفي على الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة، والتحري ورفع كاميرات المنطقة المجاورة لمكان المشاجرة وتولت التحقيق.





