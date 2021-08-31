فريق بايدن يحث الولايات على تقديم حوافز لذوي الدخل المنخفض ممن تلقوا لقاح كورونا

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تشجيع الولايات على تقديم بطاقات هدايا أو حوافز مماثلة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض على برنامج "ميديكايد" الذين يتلقون اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في محاولة لتعزيز معدل التطعيم بين عامة الشعب.

وأصدرت مراكز خدمات برنامجي "ميديكير" و"ميديكايد" للرعاية الصحية توجيها جديدا اليوم الاثنين إلى مديري برنامج "ميديكايد" في الولايات، حيث تعرض تقديم تمويل اتحادي ومساعدات أخرى لتعزيز معدلات التطعيم بين الأشخاص الذين تغطيهم الخطة الصحية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع قوله إنه كان هناك نوع من الارتباك بشأن ما إذا كان التمويل الاتحادي يمكن أن يدعم جهود التطعيم في البرنامج.

وتشمل الإجراءات التي تم التشجيع على القيام بها في التوجيه الجديد تمويل "حوافز"، مثل بطاقات هدايا، لمن يشملهم برنامج "ميديكايد" وبرنامج التأمين الصحي للأطفال الذين يحصلون على جرعات اللقاح. كما تشمل هذه الإجراءات زيادة معدلات التمويل لمقدمي الخدمات الصحية الذين يديرون عملية إعطاء اللقاحات وحوافز مالية لخطط "ميديكايد" التي تلتزم بمراحل التطعيم.