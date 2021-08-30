التنمية المحلية: منظومة النظافة الجديدة تتضمن ثلاثة برامج معتمدة من الرئيس

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن منظومة النظافة الجديدة تتضمن ثلاثة برامج رئيسية على مستوى البنية التحتية، اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأحد، أن البرنامج الأول هو ترميم البنية الأساسية عبر إزالة التراكمات التاريخية وأكوام القمامة التي ظلّت قائمة على مدار أكثر من 30 سنة.

وأوضح أن هذه الجهود قائمة منذ عام ونصف، بواقع إزالة 44 مليون طن مخلفات، إلى 412 ألف طن من 38 موقع تراكمات تاريخية.

وأشار إلى أن الجزء الثاني من المشروع تمثّل في إنشاء محطات وسيطة، تستقبل المخلفات الواردة من الأحياء المختلفة ونقلها إلى مصانع التدوير مباشرة، لافتًا إلى الخطوة الثالثة تتمثّل فيما تنتجه هذه المصانع من منتجات.

وصرّح قاسم، بأنه من هذه المنتجات هو السماد الذي يُستخدم في استصلاح الأراضي، إلى جانب إنتاج وقود مرفوضات، وهو مادة تحل محل الفحم الأجنبي "المستورد" وتدخل في مصانع كبديل للطاقة.

وكان الوزير اللواء محمود شعراوي، قد أكد - الأحد - استعداد الوزارة ومحافظة القاهرة على تذليل التحديات والمعوقات التي تواجه شركتين النظافة على أرض الواقع، والسعي لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للعاصمة خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية خاصة مشروعات القاهرة الخيديوية والتاريخية وحدائق الفسطاط، وغيرها كما أن العاصمة هي وجهة مصر أمام جميع زوارها من مختلف دول العالم.

وقال الوزير في بيان، إن الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم اللازم لشركات القطاع الخاص المصري لضمان نجاحها في المنظومة الجديدة للمخلفات، وعلى الشركات أن تعمل بكل جدية وجودة مطلوبة لتحصل على رضا المواطنين في الأحياء التي ستعمل بها وإعطاء صورة جديدة للمواطن المصري عن شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.