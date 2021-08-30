وفاة ثالث مذيع حواري أمريكي مناهض للقاحات فيروس كورونا خلال شهر

توفى ثالث مذيع برامج حوارية إذاعية أمريكي محافظ مناهض للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون شهر واحد، وذلك حسبما أفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز اليوم الاثنين.

وتوفى مارك بيرنييه أول أمس السبت عن عمر ناهز 65 عاما إثر إصابته بكوفيد-19 بعد صراع مع المرض استمر ثلاثة أسابيع، حسبما أعلنت محطته الإذاعية.

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أمس الأول السبت ، عن محطة "نيوز دايوتنا بيتش" القول :"بحزن شديد تعلن محطة نيوز دايوتنا بيتش وساوذرن ستون كوميونيكيشنز وفاة مارك بيرنييه، الذي أفاد المستمعين بالمعلومات وكان مصدر ترفيه بالنسبة لهم عبر المحطة لأكثر من 30 عاما".

وأضافت المحطة: "نطلب منكم منح الخصوصية لعائلة مارك خلال هذه الفترة من الحزن".

وكان بيرنييه قد أصيب قبل ثلاثة أسابيع بعد تقديم برامج حوارية إذاعية في شاطئ دايتونا لمدة 30 عاما، وبعد أن أطلق على نفسه اسم (مستر أنتي فاكس) أو "السيد المناهض للتطعيمات". كما قال إن الحكومة الأمريكية " تتصرف مثل النازيين " لإصرارها على أن يحصل الناس جميعا على التطعيم.

يشارإلى أن وفاة بيرنييه هي الثالثة هذا الشهر بين مقدمي البرامج الحوارية المحافظين المجاهرين بعداوتهم للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.