حملة لإزالة العشوائيات والتعديات ومتابعة طلاء واجهات المباني بالأقصر

قام اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، برفقة لجنة مشكلة بالتنسيق مع المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق، وبمشاركة قسم شرطة الأقصر، بحملة لإزالة مظاهر العشوائيات والتعديات، ومتابعة أعمال طلاء واجهات المباني باللون الموحد بما يتناسب مع استقبال الموسم السياحى الجديد.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن إزالة العشوائيات وطلاء المنازل بلون موحد يأتي بهدف الارتقاء بمظهر المدينة الجمالى أمام الزوار المصريين والأجانب وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار أعمال التجميل والتطوير والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، موضحا أنه جاري استكمال الأعمال، لكي تظهر محافظة الأقصر بالصورة اللائقة كأحد أهم الوجهات السياحية في العالم.