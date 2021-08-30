اكتشاف تشققات في كبسولة فضائية روسية بمحطة الفضاء الدولية

قال فلاديمير سولوفيوف، مدير رحلة القطاع الروسي بمحطة الفضاء الدولية ، إنه تم اكتشاف تشققات جديدة في إحدى الكبسولات الفضائية التي تشكل المحطة.

واعترف سولوفيوف بأنه لم يعجبه ما شاهده ، قائلا إنه تم اكتشاف التشققات في "زاريا" أو (دون)أقدم كبسولة فضائية بالمحطة خلال عملية مسح . وقال إن المناطق المتضررة لم تؤد إلى حدوث فتحة ولكنها أحدثت تسربا، ولكن ذلك قد يحدث في نهاية المطاف مع مرور الوقت.

وقال سولوفيوف إن القطاعات الروسية في المحطة شهدت أياما أفضل، وليس من المضمون أن تكون آمنة بعد عام 2025.

وقد كافحت طواقم المحطة الدولية بالفعل ضد التسريبات في وحدة "زفيدا" أو (ستار) الروسية لعدة أشهر ، مع تسجيل انخفاضات في ضغط الهواء في بعض الأحيان.

وفي حين تم إحكام إغلاق بعض هذه التسريبات، يستمر البحث عن المزيد من الثقوب. وأكدت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أنه لا يوجد خطر مباشر على الطاقم .

وتجرى حاليا مناقشات حول مستقبل هذه المحطة التي تديرها روسيا والولايات المتحدة و13 دولة أخرى .