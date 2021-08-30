عضو بـ«محلية النواب»: قانون انتظار السيارات يجعل السايس موظفا

قال النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحافظات متأخرة في تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات المعروف إعلاميًّا بـ"قانون السايس"، الذي ينص على بدء تطبيقه فور نشره.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الأحد، أن القانون صدر في يوليو 2020 بما يعني مرور أكثر من عام على إصداره دون أن يكون له صدى، مُرجعًا ذلك لما أسماه "بطء المحافظات" في التطبيق.

وأوضح الفيومي، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القانون لا سيّما في أعقاب الجدل الذي أثير بشأنه مؤخرًا، لافتًا إلى تنفيذ دورة تدريبية للعاملين المعنيين في المحافظات بمعهد سقارة لإعدادهم لتنفيذ القانون.

وذكر أن القانون يجعل من السايس موظفًا في شركة، تتقدم في مزاد علني طبقًا لكراسة شروط تتضمن كل الخدمات التي تتلز بها الشركة، موضحًا أن 75% من حصيلة هذا العمل ستعود لوزارة التنمية المحلية.

وأفاد بأن هذه الأموال سيتم تخصيصها في تجميل الشوارع وتحسين حالتها حضاريًّا، بما يعني أن الكل مستفيد من هذا القانون.

وأشار إلى أن القانون لم ينجح في المناطق التي نُفِّذ فيها، معتبرًا أنه كان من الضروري إجراء تدريبات مكثفة مع توحيد المفاهيم بشأن كيفية القانون في مختلف المحافظات.

ونوه النائب، أن القانون لا يهدف إلى جمع الأموال، لكنه فلسفته تتضمن أن تكون الشوارع المصرية حضارية، وأن يكون الانتظار بشكل مقبول، دون إحداث اختناقات مرورية.